Miss Carnaval

Levroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Élection de Miss et Mini Miss Carnaval 2026

Organisée par l’association Group’Anim, la soirée de l’élection de Miss et Mini Miss Carnaval 2026 s’annonce festive et conviviale.

Au programme

L’élection de Miss Carnaval et dîner festif entièrement fait maison !

La soirée se poursuivra par une soirée dansante animée par DJ Jérémy, pour célébrer le Carnaval dans une ambiance chaleureuse et festive.

Tarifs

20 € par personne

15 € pour les enfants de moins de 12 ans

Venez nombreux partager ce moment de fête, soutenir les candidates et célébrer ensemble l’esprit du Carnaval 2026 à Levroux. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 29 01 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Election of Miss and Mini Miss Carnaval 2026

L’événement Miss Carnaval Levroux a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Levroux