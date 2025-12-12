MISS DOMINIQUE – LE REPUBLIQUE Paris

MISS DOMINIQUE Début : 2026-01-11 à 18:00. Tarif : – euros.

MISS DOMINIQUEMiss Dominique, tribute to the queen : Miss Aretha Franklin Imaginez Miss Dominique dans la peau d’Aretha Franklin. Un orchestre live au son des Blues Brothers. Une tribute en France à la hauteur de Respect aux USA. Miss Dominique, disque d’Or, Victoire de la musique 2007, finaliste de la nouvelle star face à Christophe Willem dans les yeux de Marianne James en 2006 est maintenant face à Jennifer Hudson en 2026. Miss Dominique vous fait revivre vos plus belles années Motown the Queen of soul Aretha Franklin… Accompagnée d’une section de cuivre et d’une section rythmique, Miss Dominique interprète sur les tonalités originales, un répertoire de chansons où collaborent les plus grands maitres de la soul musique tels que : Sam Cooke, Mic Davis, Smokey Robinson, James Brown, Georges Michael, Keith Richards, Stevie Wonder, Elton John, The Blues Brothers ou encore les Beathles. Après ses interprétations à succès de Whitney Houston, Tina Turner ou James Brown. Un soir Miss Dominique s’est imposé dans nos foyers. Nous avons tous pleuré sur Colling You tirée du film de Bagdad Café. Venez vibrer encore aujourd’hui et redécouvrir 20 ans après cette Artiste qui continue d’écrire avec son public l’histoire d’une femme battante…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75