Miss Dominique « Today I Sing The Blues » Théâtre Stéphane Gildas Paris

« Today I Sing The Blues » Théâtre Stéphane Gildas Paris Lundi 9 février, 20h00, 20h30 TARIF 24 euros théâtre non accessible aux fauteuils roulant

concert de blues piano voix

Après l’hommage de la chanteuse Jennifer HUDSON dans la comédie musicale “Respect”, c’est maintenant Miss Dominique dans la peau d’Aretha FRANKLIN. Si Jennifer HUSDSON est actuellement jury d’ ”Américal Idol “ c’est l’émission « A la recherche de la nouvelle star « diffusée sur M6 qui révèle Miss Dominique , finaliste face à Christophe WILLEM en 2006 dans les yeux de Marianne JAMES. Après un disque d’Or, une Victoire de la Musique ,un prix SACEM. Deux autres Abums,des études musicales et trois enfants. Dans son tout nouveau spectacle « TODAY I SING THE BLUES » Miss Dominique retourne aujourd’hui en compétition pour se mesurer face à nul autre que : « the Queen of soul » Aretha FRANKIN.… Accompagnée de son pianiste Miss Dominique interprète dans une mise à nue vocale sur les tonalités originales, sans artifice un répertoire de chansons ou collaborent les plus grands maitres de la soul musique tels que : Sam COOKE,Mike DAVIS,Smokey ROBINSON,James BROWN,Georges MICHAEL, Keith RICHARDS , Stevie WONDER,Elton JOHN, the BLUES BROTHERS ou encore les BEATLES. Après ses interprétations à succès de Whitney HOUSTON, Tina TURNER ou James BROWN Un soir Miss Dominique s’est imposée dans nos foyers Nous avons tous pleuré sur » colling you » tirée du film de Bagdad café . Venez vibrer encore aujourd’hui et redécouvrir 20 ans aprés cette Artiste qui continue d’écrire avec son publique L’histoire d’une femme battante…

Théâtre Stéphane Gildas 16 rue de Tolbiac Quartier de la Gare Paris 75013 Paris



