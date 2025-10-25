Miss Elégance Espace Daniel Balavoine Bizanos

Miss Elégance Espace Daniel Balavoine Bizanos samedi 25 octobre 2025.

Miss Elégance

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Election de Miss Elégance Aquitaine 2025.

Venez la jeune femme qui représentera notre région au futur concours de Miss Elegance National. Une dizaine de participants briguerons la très convoitée couronne. .

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 45 60 ubert5678@gmail.com

