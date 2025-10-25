Miss Elégance Espace Daniel Balavoine Bizanos
Miss Elégance
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Election de Miss Elégance Aquitaine 2025.
Venez la jeune femme qui représentera notre région au futur concours de Miss Elegance National. Une dizaine de participants briguerons la très convoitée couronne. .
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 45 60 ubert5678@gmail.com
