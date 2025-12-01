Miss Excellence Alsace 2025 Westhoffen
Miss Excellence Alsace 2025 Westhoffen dimanche 14 décembre 2025.
Miss Excellence Alsace 2025
4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin
Dimanche 2025-12-14 13:00:00
2025-12-14
Miss Excellence Alsace 2025
Qui succèdera à Jade Grewey-Kuster, Miss Excellence Alsace 2024 et 1ère Dauphine Miss Excellence France 2025 ?
Venez assister à l’élection de Miss Excellence Alsace 2025 le 14 décembre 2025 à la salle des cerisiers à Westhoffen.
Tarif adulte 20€
Tarif -12ans 10€
Gratuit -6ans
Informations pratiques
Placement libre dans la salle
Petite restauration sur place
Ouverture des portes 13h
Début du show 14h
Important billet indispensable pour accéder à la salle le jour même (en version papier ou dématérialisée) https://www.helloasso.com/associations/miss-excellence-alsace/evenements/billetterie-miss-excellence-alsace-2025
4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est missexcellencealsacevotes2023@gmail.com
