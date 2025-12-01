Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Miss Excellence Alsace 2025 Westhoffen dimanche 14 décembre 2025.

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Dimanche 2025-12-14 13:00:00
2025-12-14

Qui succèdera à Jade Grewey-Kuster, Miss Excellence Alsace 2024 et 1ère Dauphine Miss Excellence France 2025 ?

Venez assister à l’élection de Miss Excellence Alsace 2025 le 14 décembre 2025 à la salle des cerisiers à Westhoffen. 

Tarif adulte 20€
Tarif -12ans 10€
Gratuit -6ans

Informations pratiques  

Placement libre dans la salle
Petite restauration sur place
Ouverture des portes 13h
Début du show 14h

Important billet indispensable pour accéder à la salle le jour même (en version papier ou dématérialisée) https://www.helloasso.com/associations/miss-excellence-alsace/evenements/billetterie-miss-excellence-alsace-2025

4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est   missexcellencealsacevotes2023@gmail.com

