Miss Excellence Aquitaine 2025 Foulayronnes
Salle le Gallion Foulayronnes Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-08
Venez assister au grand gala régional Miss Excellence Aquitaine 2025. Découvrez le visage de celle qui représentera notre région lors de la finale Miss Excellence France 2026.
Et savourez un show d’exception grâce à la présence du chanteur Aurélien VIVOS, gagnant de The Voice 2023. .
Salle le Gallion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
