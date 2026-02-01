Miss France 2026 à The Village The Village Le French Outlet Villefontaine

Miss France 2026 à The Village

Un moment d’exception à vivre au cœur de The Village. Le samedi 21 février, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026 sera présente pour une rencontre exclusive, lors d’une séance photos et dédicaces organisée de 15h à 17h30.

The Village Le French Outlet Parc du couvent Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 95 37 01 contact@thevillageoutlet.com

English :

An exceptional moment in the heart of The Village. On Saturday February 21, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, will be present for an exclusive photo session and autograph session from 3pm to 5:30pm.

