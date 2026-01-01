Miss & Mister Paddy Paddy Mullin’s Arles

Miss & Mister Paddy

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h. Paddy Mullin's 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Devenez les stars du PUB !

Le concours le plus fun de l’année débarque au Paddy Mullin’s ! En 2026, le pub te donne rendez-vous pour l’élection de Miss & Mister Paddy un événement 100 % bonne humeur, ouvert à toutes et à tous, placé sous le signe du rire et de la convivialité. Sur place, l’ambiance promet d’être ultra festive avec un vote du public et une série de défis aussi marrants qu’inattendus, pour une soirée pleine de surprises et de fous rires.



Et parce qu’on ne repart pas les mains vides, les gagnant·es décrochent de beaux cadeaux un an de réductions exclusives au pub, leur photo mise à l’honneur, et surtout le titre glamour de Miss ou Mister Paddy 2026. Alors viens t’amuser, briller, rigoler… et peut-être repartir couronné·e ! .

Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 18 67 05

