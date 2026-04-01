Miss & Mister Portugal Trémentines
Miss & Mister Portugal Trémentines samedi 18 avril 2026.
Trémentines
Miss & Mister Portugal
Salle Azura Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
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Salle Azura Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 17 24 17
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English :
L’événement Miss & Mister Portugal Trémentines a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais