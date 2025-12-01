Miss Poppins à la rescousse du Père Noël Noël pour tous Gisors

Miss Poppins à la rescousse du Père Noël Noël pour tous

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14 16:45:00

Date(s) :

2025-12-14

Au moment de faire leur lettre au Père Noël, les enfants apprennent une terrible nouvelle le Père Noël ne pourra pas passer cette année, le réchauffement climatique a fait fondre sa maison.

Heureusement, Miss Poppins a plus d’un tour dans son sac, elle va partir à sa rescousse accompagnée de ses deux élèves, Jeanne et Michaël. Grâce à l’aide de Vayana, Pocahontas, la Reine des Neiges et Olaf, les enfants partent dans une folle aventure pour sauver le Père Noël et toute son équipe.

Une fable écologique, musicale et magique écrite et interprétée par Ingrid Courrèges (The Voice, team Florent Pagny).

Pour toute la famille à partir de 2 ans. .

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie-gisors.fr

