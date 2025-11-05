Miss Shapenfinger en concert à la Gabare La Gabare Cognac
Miss Shapenfinger en concert à la Gabare La Gabare Cognac mercredi 5 novembre 2025.
Miss Shapenfinger en concert à la Gabare
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 19:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert one man band rock / soul avec Miss Shapenfinger
.
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English :
La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening of one-man rock/soul concerts with Miss Shapenfinger.
German :
La Gabare hat sich mit Les Abattoirs zusammengetan, um Ihnen einen One-Man-Band-Rock/Soul-Konzertabend mit Miss Shapenfinger zu bereiten
Italiano :
La Gabare ha collaborato con Les Abattoirs per offrirvi una serata di rock e soul con Miss Shapenfinger
Espanol :
La Gabare se ha asociado con Les Abattoirs para ofrecerle una velada de rock y soul con Miss Shapenfinger
L’événement Miss Shapenfinger en concert à la Gabare Cognac a été mis à jour le 2025-09-22 par Destination Cognac