Missa Monica Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 18h30. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-09-07 18:30:00

2025-09-07

Messe universelle et ouverte.

Ecrite en latin et en occitan, elle suit le schéma classique d’un liturgie chrétienne Kyrie, Gloria, Alleluia, Sanctus et Agnus Dei tout en intégrant des pièces instrumentales, des moments d’improvisation et des chants contemporains en occitan. Cette messe croise ainsi avec fluidité des éléments de musique contemporaine, baroque, ouverte, ainsi que des inspirations traditionnelles et populaires.









Dans une volonté d’offrir aux publics une expérience acoustique immersive et de les toucher au-delà des croyances individuelles, cette composition est un moyen pour Baltazar de rendre hommage aux personnes croyantes qui ont marqué son parcours de musicien, ainsi qu’au village de qui l’a vu grandir.





Baltazar s’inspire notamment de son amitié avec Monique Pelloquin, née en 1931, dont l’expérience et le regard porté sur le monde, ainsi que son sens critique à l’égard des institutions, suscitent un profond respect.



Le projet est joué en quintet, mais il peut être augmenté. Un des volets importants de ce projet est la possibilité d’intégrer un choeur lors d’un concert, une opportunité de médiation et de rencontres artistiques. Les partitions sont écrites pour être le plus accessibles possible. Le concert peut ainsi s’adapter et se redéfinir en fonction du choeur et du lieu d’accueil.



Création Baltazar Montanaro, Zabou Guérin, Lionel Ginoux

Baltazar Montanaro Violon baryton

Zabou Guérin Accordéon Bayan

Cati Delolme, chant

Gabrielle Varbetian, chant

Zoé Perret chant .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

