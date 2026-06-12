Missa pè catalì Église Sainte Croix de Bayonne Bayonne
Missa pè catalì Église Sainte Croix de Bayonne Bayonne vendredi 3 juillet 2026.
Bayonne
Missa pè catalì
Église Sainte Croix de Bayonne 1 Av. du Béarn, 64100 Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
L’Ensemble Orchestral de Biarritz, le chœur Kanta Voce et les solistes Eva Plouvier et Jesús María García Aréjula sous la direction d’Yves Bouillier donneront en concert la création de la Missa pè Catalì, composée par Thomas Moreau, le 3 juillet à 20h30, à l’église Sainte-Croix de Bayonne. .
Église Sainte Croix de Bayonne 1 Av. du Béarn, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 17 67 42
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English : Missa pè catalì
L’événement Missa pè catalì Bayonne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bayonne
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