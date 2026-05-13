Missa pè Catalì Ensemble Orchestral de Biarritz Capbreton
Missa pè Catalì Ensemble Orchestral de Biarritz Capbreton dimanche 5 juillet 2026.
Capbreton
Missa pè Catalì Ensemble Orchestral de Biarritz
Capbreton Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
L’Ensemble Orchestral de Biarritz, le chœur Kanta Voce et les solistes Eva Plouvier et Jesús María García Aréjula sous la direction d’Yves Bouillier donneront en concert la création de la Missa pè Catalì, composée par Thomas Moreau.
L’Ensemble Orchestral de Biarritz, le chœur Kanta Voce et les solistes Eva Plouvier et Jesús María García Aréjula sous la direction d’Yves Bouillier donneront en concert la création de la Missa pè Catalì, composée par Thomas Moreau. Cette pièce vocale et symphonique explore différents paysages musicaux, conférant tour à tour joie, mélancolie ou solennité aux textes liturgiques, en empruntant des chemins allant du grégorien au jazz. .
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Missa pè Catalì Ensemble Orchestral de Biarritz
The Ensemble Orchestral de Biarritz, the Kanta Voce choir and soloists Eva Plouvier and Jesús María García Aréjula, conducted by Yves Bouillier, will perform the premiere of the Missa pè Catalì, composed by Thomas Moreau.
L’événement Missa pè Catalì Ensemble Orchestral de Biarritz Capbreton a été mis à jour le 2026-05-13 par OTI LAS
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