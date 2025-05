MissAugine dans « Sans prétention » – Le 20/35 Aix-en-Provence, 5 juin 2025 19:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

MissAugine dans « Sans prétention » Jeudi 5 juin 2025 de 19h à 22h30. Le 20/35 59d boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-06-05 19:00:00

fin : 2025-06-05 22:30:00

2025-06-05

Retrouvez MissAugine dans « Sans Prétention », le jeudi 05 juin au 20/35, dans le centre ville d’Aix-en-Provence.

MissAugine Elle a tout… sauf les pieds sur terre.

Elle a grandi dans un monde où tout semblait parfait. Mais quand on n’a pas de vrais problèmes, on finit par s’en inventer !

Drama queen assumée, légèrement candide, MissAugine rêve d’une vie rocambolesque, pleine de péripéties dignes d’une série Netflix.



Avec un humour piquant et une bonne dose d’autodérision, elle transforme son quotidien (trop confortable à son goût) en une succession d’aventures absurdes et hilarantes. Sous ses airs naïfs, elle balance des vérités corrosives avec un second degré bien affûté.



Prêt(e) à embarquer dans son esprit déjanté ? MissAugine vous prouvera qu’on peut rire de tout… même du fait de ne manquer de rien.

Imitations, parodies, chansons mais aussi mise en scène cinématographique, MissAugine nous propose un univers haut en couleurs qui ravira toutes les générations.



Au programme :

– 19h00 Accueil spectacle, musique et bar/restauration

-21h00 Lancement de votre spectacle d’humour ! MissAugine dans « Sans Prétention ».



————-



Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdites au moins de 12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle.

Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle. .

Le 20/35 59d boulevard de la République

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet MissAugine in « Sans Prétention », Thursday June 05 at 20/35, in downtown Aix-en-Provence.

German :

Treffen Sie MissAugine in « Sans Prétention » am Donnerstag, den 05. Juni im 20/35, im Stadtzentrum von Aix-en-Provence.

Italiano :

Incontrate MissAugine a « Sans Prétention », giovedì 05 giugno al 20/35, nel centro di Aix-en-Provence.

Espanol :

Conozca a MissAugine en « Sans Prétention », el jueves 05 de junio en 20/35, en el centro de Aix-en-Provence.

