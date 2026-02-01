Misse Terre Spectacle jeune public Place Pierre Saint-Yves Autun

Misse Terre Spectacle jeune public

Place Pierre Saint-Yves Bat Les Arts Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Miss Terre est un spectacle jeune public à partir de 3 ans, inspiré du CD Comment va Miss Terre, interprété par la Maîtrise de Paris et connu comme générique de l’émission Quand les enfants s’en mêlent sur France 3.

Il s’agit d’un conte écologique porté par une comédienne et cinq marionnettes. .

Place Pierre Saint-Yves Bat Les Arts Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 25 27 14 arcenscene@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Misse Terre Spectacle jeune public

L’événement Misse Terre Spectacle jeune public Autun a été mis à jour le 2026-02-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II