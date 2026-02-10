Mission à l’étang des 3 sources

Chemin des Trois Sources Wormhout Nord

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Centre d’Éducation et Nature du Houtland vous invite à vivre une activité ludique et immersive à l’étang des 3 Sources à Wormhout.

En famille, partez à l’aventure à travers des missions amusantes et interactives, guidés par notre animatrice. Tout au long du parcours, vous découvrirez les secrets de ce site remarquable, entre patrimoine naturel et histoire locale.

Un moment de partage, de découverte et de jeu au cœur de la nature, pour petits et grands.

Chemin des Trois Sources Wormhout 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06 contact@terredeflandretourisme.com

English :

The Centre d?Éducation et Nature du Houtland invites you to experience a fun and immersive activity at the Etang des 3 Sources in Wormhout.

Take your family on a fun and interactive adventure, guided by our animator. Along the way, you’ll discover the secrets of this remarkable site, a blend of natural heritage and local history.

A moment of sharing, discovery and play in the heart of nature, for young and old alike.

L’événement Mission à l’étang des 3 sources Wormhout a été mis à jour le 2026-02-10 par Terre de Flandre Tourisme