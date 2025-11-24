Mission accompagnement et protection Mairie du 18e arrondissement PARIS

Permanence pendant une semaine de l’équipe de la mission d’accompagnement et de protection de la police municipale à destination des seniors.

Permanence de l’équipe de la mission d’accompagnement et de protection de la police municipale

Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

jeudi

de 10h00 à 12h00

mercredi

de 17h00 à 18h00

mercredi

de 12h00 à 13h00

lundi, mardi, vendredi

de 14h00 à 16h00

lundi, mardi, vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-24T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-24T10:00:00+02:00_2025-11-24T12:00:00+02:00;2025-11-24T14:00:00+02:00_2025-11-24T16:00:00+02:00;2025-11-25T10:00:00+02:00_2025-11-25T12:00:00+02:00;2025-11-25T14:00:00+02:00_2025-11-25T16:00:00+02:00;2025-11-26T12:00:00+02:00_2025-11-26T13:00:00+02:00;2025-11-26T17:00:00+02:00_2025-11-26T18:00:00+02:00;2025-11-27T10:00:00+02:00_2025-11-27T12:00:00+02:00;2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T12:00:00+02:00;2025-11-28T14:00:00+02:00_2025-11-28T16:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1, place Jules Joffrin 75018 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048