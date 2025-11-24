Mission accompagnement et protection Mairie du 18e arrondissement PARIS
Mission accompagnement et protection Mairie du 18e arrondissement PARIS lundi 24 novembre 2025.
Permanence pendant une semaine de l’équipe de la mission d’accompagnement et de protection de la police municipale à destination des seniors.
Permanence de l’équipe de la mission d’accompagnement et de protection de la police municipale
Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :
jeudi
de 10h00 à 12h00
mercredi
de 17h00 à 18h00
mercredi
de 12h00 à 13h00
lundi, mardi, vendredi
de 14h00 à 16h00
lundi, mardi, vendredi
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes.
Mairie du 18e arrondissement 1, place Jules Joffrin 75018 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048