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Mission aménagement spécial ados Rue de Gascogne Urt

Mission aménagement spécial ados Rue de Gascogne Urt

Mission aménagement spécial ados Rue de Gascogne Urt vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue de Gascogne

Adresse : Médiathèque Roland Barthes

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Urt

Mission aménagement spécial ados

Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Si tu as entre 11 et 15 ans, viens donner ton avis sur l’aménagement d’un espace ado dans la médiathèque. Au programme jeu de loup-garou, échange et grignotage.   .

Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 

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English : Mission aménagement spécial ados

L’événement Mission aménagement spécial ados Urt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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