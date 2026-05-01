Mission aménagement spécial ados Rue de Gascogne Urt

Urt

Mission aménagement spécial ados

Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Si tu as entre 11 et 15 ans, viens donner ton avis sur l’aménagement d’un espace ado dans la médiathèque. Au programme jeu de loup-garou, échange et grignotage. .

Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60

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English : Mission aménagement spécial ados

L’événement Mission aménagement spécial ados Urt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque