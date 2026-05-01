Mission aménagement spécial ados Rue de Gascogne Urt
Mission aménagement spécial ados Rue de Gascogne Urt vendredi 22 mai 2026.
Urt
Mission aménagement spécial ados
Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Si tu as entre 11 et 15 ans, viens donner ton avis sur l’aménagement d’un espace ado dans la médiathèque. Au programme jeu de loup-garou, échange et grignotage. .
Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60
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English : Mission aménagement spécial ados
L’événement Mission aménagement spécial ados Urt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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