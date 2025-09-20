Mission archiviste en famille ! Archives départementales Du Tarn Albi

Mission archiviste en famille ! Samedi 20 septembre, 17h15 Archives départementales Du Tarn Tarn

Pour 10 jeunes accompagnés de 1 à 2 adultes. Durée 45 min. Départ dans le hall des Archives. Gratuit. Inscription obligatoire. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations, restauration possible

Début : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Partez en duo parent-enfant à la découverte des coulisses des Archives ! Explorez le bâtiment, résolvez des énigmes et reconstituez la panoplie du parfait archiviste.

Objectif : terminer les 7 étapes et faire tamponner ton carnet de Mission pour recevoir une récompense finale !

Archives départementales Du Tarn
1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France
En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l'arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

©Archives départementales du Tarn