Mission argent de poche Structure Info Jeunes

Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 15:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Votre enfant a entre 15 et 17 ans et souhaite gagner un peu d’argent pendant les vacances d’été ? La Structure Info Jeunes présente le dispositif Mission Argent de poche, spécialement conçu pour les adolescents de notre territoire.

Un programme qui permet aux jeunes de réaliser de petites missions rémunérées auprès des services de Lamballe Terre & Mer ou dans les mairies du territoire. Une belle occasion pour eux de découvrir le monde du travail dans un contexte encadré et adapté à leur âge.

Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 98 73 57

