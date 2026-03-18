Mission biodiversité les secrets des arbres bio au Parc national de forêts

Parc national de forêts Voulaines-les-Templiers Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Au cours d’une balade avec le Parc national de forêts vous partirez à la découverte des arbres bio et de leur importance pour l’écosystème forestier et la biodiversité. Avec le soutien du Conseil départemental de Côte-d’Or .

Parc national de forêts Voulaines-les-Templiers 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Mission biodiversité les secrets des arbres bio au Parc national de forêts Voulaines-les-Templiers a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)