Mission cerveau – Fête de la Science 2025 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris samedi 4 octobre 2025.
Accompagné de chercheur·ses en psychologie du développement et en sciences cognitives, le parcours « Mission Cerveau » ouvre des concepts complexes sur les sciences cognitives au grand public de 9 à 99 ans.
Pour le grand public et particulièrement le binôme parents-enfants, rendez vous le samedi 4 octobre 2025 à 10h30 au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa (20e).
Au programme :
- une conférence interactive pensée pour petits et grands autour des idées reçues sur le cerveau et des concepts clés autour de l’apprentissage
- un quizz participatif sur les neuromythes permettra d’ouvrir la discussion entre le public et des chercheur·ses en sciences cognitives
- une animation autour de l’apprentissage permettra de mieux comprendre les processus cognitifs et les stratégies à l’œuvre à l’école.
Évènement gratuit en partenariat avec l’association du CoReCRÉ.
>> Contact et réservation à kensarowiwa@ligueparis.org
« Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau » ; « Les filles sont plus littéraires, les garçons sont logiques » ; « Les artistes utilisent plutôt la partie droite de leur cerveau » ; « J’ai une mémoire plutôt visuelle qu’auditive » … Vous vous sentez un peu perdus face à toutes ces affirmations ? Pas de panique, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement propose d’éclairer le concept de l’intelligence à la lumière des sciences cognitives avec les petits et les grands l’occasion de la fête de la science.
Le samedi 04 octobre 2025
de 10h30 à 11h30
gratuit Tout public.
Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris