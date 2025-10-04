Mission cerveau – Fête de la Science 2025 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris

Mission cerveau – Fête de la Science 2025 Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris samedi 4 octobre 2025.

Accompagné de chercheur·ses en psychologie du développement et en sciences cognitives, le parcours « Mission Cerveau » ouvre des concepts complexes sur les sciences cognitives au grand public de 9 à 99 ans.

Pour le grand public et particulièrement le binôme parents-enfants, rendez vous le samedi 4 octobre 2025 à 10h30 au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa (20e).

Au programme :

une conférence interactive pensée pour petits et grands autour des idées reçues sur le cerveau et des concepts clés autour de l’apprentissage

un quizz participatif sur les neuromythes permettra d’ouvrir la discussion entre le public et des chercheur·ses en sciences cognitives

une animation autour de l’apprentissage permettra de mieux comprendre les processus cognitifs et les stratégies à l’œuvre à l’école.

Évènement gratuit en partenariat avec l’association du CoReCRÉ.

>> Contact et réservation à kensarowiwa@ligueparis.org

« Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau » ; « Les filles sont plus littéraires, les garçons sont logiques » ; « Les artistes utilisent plutôt la partie droite de leur cerveau » ; « J’ai une mémoire plutôt visuelle qu’auditive » … Vous vous sentez un peu perdus face à toutes ces affirmations ? Pas de panique, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement propose d’éclairer le concept de l’intelligence à la lumière des sciences cognitives avec les petits et les grands l’occasion de la fête de la science.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris