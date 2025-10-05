Mission cosmos à la bibliothèque ! Bibliothèque municipale Viviers

Mission cosmos à la bibliothèque ! Bibliothèque municipale Viviers dimanche 5 octobre 2025.

Mission cosmos à la bibliothèque ! Dimanche 5 octobre, 19h30 Bibliothèque municipale Ardèche

tout public, adapté dès 6-8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T19:30:00 – 2025-10-05T23:59:00

Fin : 2025-10-05T19:30:00 – 2025-10-05T23:59:00

Envolez-vous pour l’espace à la bibliothèque de Viviers !

Une conférence et une veillée d’astronomie pour découvrir les merveilles du cosmos.

Jean-Michel FAIDIT, astronome, nous racontera l’histoire d’Honoré Flaugergues, astronome vivarois et découvreur (entre autre) de la «comète impériale » de 1811.

En soirée, levez les yeux vers le ciel avec l’association ASTROTEIL qui vous fera découvrir les merveilles du ciel nocturne aux instruments astronomiques. (sous réserve de ciel dégagé)

Bibliothèque municipale 30 Place de la Roubine 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475498344 https://viviers.ardeche.syrtis.fr/

Envolez-vous pour l’espace à la bibliothèque de Viviers !

@astroshop