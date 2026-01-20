Mission détective les œufs disparus de Paulette la rainette La Combe aux Anes Lanvellec

Mission détective les œufs disparus de Paulette la rainette

La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

2026-02-16

Les œufs de Paulette la rainette ont disparu… À vous de mener l’enquête avec l’Inspecteur Barmouillé, aussi drôle que débordé.

Au fil de 5 stations ludiques, les petits détectives observent les animaux de la mare (héron, loutre, renard, brochet…) grâce à jumelles, loupes et mini-expériences scientifiques.

Une aventure nature interactive, pleine de rires et de découvertes, où apprendre rime avec s’amuser et partager un vrai moment en famille de 5 à 9 ans .

