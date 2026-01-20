Mission détective les œufs disparus de Paulette la rainette La Combe aux Anes Lanvellec
Mission détective les œufs disparus de Paulette la rainette La Combe aux Anes Lanvellec lundi 16 février 2026.
Mission détective les œufs disparus de Paulette la rainette
La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
2026-02-16
Les œufs de Paulette la rainette ont disparu… À vous de mener l’enquête avec l’Inspecteur Barmouillé, aussi drôle que débordé.
Au fil de 5 stations ludiques, les petits détectives observent les animaux de la mare (héron, loutre, renard, brochet…) grâce à jumelles, loupes et mini-expériences scientifiques.
Une aventure nature interactive, pleine de rires et de découvertes, où apprendre rime avec s’amuser et partager un vrai moment en famille de 5 à 9 ans .
La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26
