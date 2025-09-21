Mission : détectives ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Mission : détectives ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 16 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 15:00 –

Gratuit : oui Tout public

Animé par la Maison des JeuxUn rendez-vous pour petits et grands autour de jeux d’énigmes, d’enquêtes et de suspense, avec en prime une initiation au jeu de rôle.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/