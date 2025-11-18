Mission : détectives ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Mission : détectives ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 16 décembre 2025.
Mission : détectives ! Mardi 16 décembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-16T15:00:00 – 2025-12-16T18:00:00
Fin : 2025-12-16T15:00:00 – 2025-12-16T18:00:00
Animé par la Maison des Jeux
Un rendez-vous pour petits et grands autour de jeux d’énigmes, d’enquêtes et de suspense, avec en prime une initiation au jeu de rôle.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Animé par la Maison des Jeux