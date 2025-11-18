Mission : détectives ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Mission : détectives ! Mardi 16 décembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T15:00:00 – 2025-12-16T18:00:00

Fin : 2025-12-16T15:00:00 – 2025-12-16T18:00:00

Animé par la Maison des Jeux

Un rendez-vous pour petits et grands autour de jeux d’énigmes, d’enquêtes et de suspense, avec en prime une initiation au jeu de rôle.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

