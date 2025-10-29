Mission Dragon Dommartin-le-Franc
Mission Dragon Dommartin-le-Franc mercredi 29 octobre 2025.
Mission Dragon
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Tout public
Avis aux aventuriers ! Un dragon s’est glissé dans le haut-fourneau ! Nous cherchons des courageux pour le déloger. Récompense à la clé ! .
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07
