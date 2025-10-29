Mission Dragon Dommartin-le-Franc

Mission Dragon Dommartin-le-Franc mercredi 29 octobre 2025.

Mission Dragon

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Tout public

Avis aux aventuriers ! Un dragon s’est glissé dans le haut-fourneau ! Nous cherchons des courageux pour le déloger. Récompense à la clé ! .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mission Dragon Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne