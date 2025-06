Mission espace – Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot 28 juin 2025 09:00

CapSciences vous invite à passer 1h30 au plus près des étoiles…

Au programme Planétarium gonflable, La vie d’un spationaute (venez vous entrainer comme des spationautes et venez à bout des 5 épreuves physiques et cérébrales) et exposition sur l’espace.

Sur inscription.

Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 47 98

English : Mission espace

CapSciences invites you to spend 1h30 closer to the stars…

On the program: Inflatable planetarium, Life of a spaceman (come and train like a spaceman and complete 5 physical and cerebral tests) and space exhibition.

Registration required.

German : Mission espace

CapSciences lädt Sie dazu ein, 1,5 Stunden lang den Sternen ganz nah zu sein…

Auf dem Programm stehen: Aufblasbares Planetarium, Das Leben eines Raumfahrers (trainieren Sie wie ein Raumfahrer und bewältigen Sie 5 körperliche und zerebrale Prüfungen) und eine Ausstellung über den Weltraum.

Nach Anmeldung.

Italiano :

CapSciences vi invita a trascorrere 1 ora più vicina alle stelle…

Il programma prevede un planetario gonfiabile, la vita di un astronauta (venite ad allenarvi come un astronauta e a completare 5 prove fisiche e cerebrali) e una mostra sullo spazio.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

CapSciences le invita a pasar una hora y media más cerca de las estrellas…

El programa incluye un planetario hinchable, la vida de un astronauta (venga a entrenarse como un astronauta y complete 5 pruebas físicas y cerebrales) y una exposición sobre el espacio.

Inscripción obligatoria.

