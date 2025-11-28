MISSION FLORIMONT – GAITE RIVE GAUCHE Paris

MISSION FLORIMONT Début : 2026-01-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Le Théâtre du Palais Royal en accord avec le théâtre Gaîté Rive Gauche présentent :La comédie culte d’Azzopardi & Danino revient au galop… mais sans dépasser les 50km/h sur le périph !1534 – François 1er est acculé de toutes parts. Son seul espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur de ses agents… enfin de ceux qui lui restent… enfin c’est le seul qui lui reste !Objectif : Constantinople.Ses adversaires : des mercenaires plus terrifiants que des compagnies d’assurances !Une folle chevauchée avec 50 personnages, un cheval, une épée, des maléfices et le tout est joué par 5 acteurs en collant !Venez l’aider dans sa quête, je crois que ce Florimont en ait grand besoin !AvecSébastien Azzopardi, Benoit Cauden ou Pierre Mazarin, Erwan Creignou ou Pierre Khorsand, Pascal Buil ou Matthieu Burnel, Déborah Leclercq ou Camille Favre BulleAssistant mise en scène : Camille JolivetMusique : Hervé Devolver / Décor : Olivier Prost / Vidéo : Nathalie Cabrol /Lumières : Philippe Lacombe / Costumes : Jackie Tadeoni / Accessoires : Pauline Gallot / Chorégraphie : Linda Faoro et Cathy Arrondel / Coach vocal : Camille Favre BulleDurée : 1h30 sans entracte

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75