Mission imbattable grâce aux algorithmes Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde

À travers des défis ludiques et des jeux de logique, viens découvrir le monde des algorithmes et de la programmation.

Après cet atelier, tu ne pourras plus jamais perdre à ces défis ! Et pour couronner le tout, nous créerons ensemble un petit jeu sur Scratch à partir de l’une des activités.

Réservation obligatoire .

Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr

