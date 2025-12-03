MISSION IMPOSSIBLE MAGIC SHOW – L’ANTRE MAGIQUE Paris

MISSION IMPOSSIBLE MAGIC SHOW Début : 2025-12-03 à 19:00. Tarif : – euros.

MISSION IMPOSSIBLE MAGIC SHOWUn spectacle de cabaret magique original qui vous transporte au coeur des missions les plus impossibles du moment. Humour et participation active des spectateurs sur scène: venez aider Mr G à relever les défis et laissez-vous surprendre par le magicien Christian Gambin !Fondateur de L’Antre Magique, théâtre intimiste situé au cœur du 9e arrondissement de Paris, Christian Gambin a plus d’un tour dans son sac: sous son chapeau d’illusionniste se cachent également un humoriste, un sculpteur sur ballons et un musicien. Ses spectacles sont le plus souvent accompagnés de ses propres compositions. Il y mêle aussi une bonne dose d’humour.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris 75