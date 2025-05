« MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING » EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE – Marvejols, 17 mai 2025 07:00, Marvejols.

Le Trianon Marvejols a le plaisir de vous proposer, en AVANT-PREMIÈRE NATIONALE, « Mission: Impossible The Final Reckoning », l’épisode le plus gigantesque et le plus intime de la saga. Ce huitième épisode de la sage d’espionnage sera la conclusion d’un arc narratif démarré il y a trente ans et ambitionne d’englober toute la saga. A ne pas manquer !

Bande annonce du film https://www.allocine.f

Le film sera ensuite reprise en sortie nationale dans votre salle.

Billets en prévente au Trianon

Mission: Impossible The Final Reckoning

2h49min | Action, Espionnage, Thriller

De Christopher McQuarrie

Avec Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson

Nos vies sont la somme de nos choix. Tom Cruise est Ethan Hunt dans Mission: Impossible The Final Reckoning

Bande annonce du film https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270936.html .

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

The Trianon Marvejols is pleased to present the NATIONAL PRE-RELEASE of « Mission: Impossible The Final Reckoning », the saga’s most gigantic and intimate episode. This eighth installment of the spy sage will be the conclusion of a narrative arc that began thirty years ago and aims to encompass the entire saga. Not to be missed!

Movie trailer: https://www.allocine.f

German :

Das Trianon Marvejols freut sich, Ihnen als NATIONALE VORPREMIERE « Mission: Impossible The Final Reckoning », die gigantischste und intimste Episode der Saga, präsentieren zu können. Die achte Episode der weisen Spionagegeschichte ist der Abschluss eines Erzählbogens, der vor 30 Jahren begann und die gesamte Saga umfassen soll. Nicht verpassen!

Trailer zum Film: https://www.allocine.f

Italiano :

Il Trianon Marvejols è lieto di presentare la PRELEVAZIONE NAZIONALE di « Mission: Impossible The Final Reckoning », il più grande e intimo episodio della saga. Questo ottavo capitolo della saga di spionaggio sarà la conclusione di un arco narrativo iniziato trent’anni fa e che mira a racchiudere l’intera saga. Da non perdere!

Trailer cinematografico: https://www.allocine.f

Espanol :

El Trianon Marvejols se complace en presentar el PRE-estreno NACIONAL de « Mission: Impossible The Final Reckoning », el mayor y más íntimo episodio de la saga. Esta octava entrega de la saga de espionaje será la conclusión de un arco narrativo que comenzó hace treinta años y que pretende abarcar toda la saga. ¡No se lo pierda!

Tráiler de la película: https://www.allocine.f

