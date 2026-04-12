Mission iNaturalist : rallye photo & défi biodiversité Maison Paris Nature Paris
Mission iNaturalist : rallye photo & défi biodiversité Maison Paris Nature Paris dimanche 12 avril 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Rallye]
Relevez le défi de notre rallye photo en équipe pour débusquer et identifier la faune et la flore du Parc Floral. Ensemble, nous apprendrons à utiliser l’application iNaturalist pour transformer vos clichés en données précieuses pour la science !
Le dimanche 12 avril 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T14:30:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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