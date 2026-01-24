Mission Jules Verne Terre d’estuaire Cordemais
Les vacances d’hiver à Terre d’Estuaire
Aventuriers, nous avons un problème… Le Cœur de la mystérieuse machine de Jules Verne est éteint. Quatre
fragments ont été dispersés et dissimulés par des gardiens légendaires. À vous de les retrouver… et de rallumer la lumière perdue !
Jeu de piste 8/10 ans encadré par un·e animateur·trice.
Réservation conseillée. .
Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
