Mission Jules Verne Terre d’estuaire Cordemais

Mission Jules Verne

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-19 2026-02-25

Les vacances d’hiver à Terre d’Estuaire

Aventuriers, nous avons un problème… Le Cœur de la mystérieuse machine de Jules Verne est éteint. Quatre

fragments ont été dispersés et dissimulés par des gardiens légendaires. À vous de les retrouver… et de rallumer la lumière perdue !

Jeu de piste 8/10 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mission Jules Verne Cordemais a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon