Mission Lapins 3 oreilles à Pâques chasse aux oeufs Place Pinau Épinal

Mission Lapins 3 oreilles à Pâques chasse aux oeufs

Place Pinau Centre Ville Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Planétarium d’Épinal s’associe à l’association des commerçants Epicentre pour proposer une nouvelle animation familiale en centre-ville

la Mission Lapins 3 Oreilles . Pensée comme une enquête grandeur nature, cette opération mêlera imaginaire scientifique, oiseaux de nos jardins et convivialité pascale.

Un jeu de piste familial en centre-ville

Le jour de l’événement, les familles qui souhaitent participer se rendront au stand du Planétarium, installé en centre-ville, Place Pinau, pour récupérer leur fiche de mission et leur badge d’enquêteur. Elles seront ensuite invitées à parcourir la zone piétonne, à observer attentivement les vitrines de commerces partenaires et à y repérer les célèbres Lapins Trois-Oreilles. À chaque étape, les enquêteurs devront relever des indices sur leur fiche, avant de revenir au stand pour la résolution finale et la remise de la récompense.Tout public

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Place Pinau Centre Ville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 10 76 31

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English :

Épinal?s Planetarium has teamed up with the Epicentre retail association to offer a new family event in the town center:

mission Lapins 3 Oreilles . Conceived as a life-size investigation, this operation will combine scientific imagination, birds from our gardens and Easter conviviality.

A family treasure hunt in the city center

On the day of the event, families wishing to take part will go to the Planetarium stand set up in downtown Place Pinau to pick up their mission sheet and investigator badge. They will then be invited to stroll through the pedestrian zone, carefully observing the shop windows of partner businesses and spotting the famous Three-Eared Rabbits. At each stage, the investigators will have to pick up clues from their sheets, before returning to the stand for the final resolution and reward.

L’événement Mission Lapins 3 oreilles à Pâques chasse aux oeufs Épinal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT EPINAL ET SA REGION