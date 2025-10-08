Mission lunaire Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Mission lunaire Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 8 octobre 2025.

Astronautes sur la Lune

Lors d’un voyage Terre-Lune, le vaisseau spatial dans lequel vous vous trouvez, alunit en urgence à 50 km de la base la plus proche. Vous devez donc rejoindre la base à pied. Quels objets emporteriez-vous avec vous pour arriver à bon port ? Testez vos connaissances sur les propriétés de la Lune afin de devenir un véritable astronaute.

Type d’atelier : jeu

Durée : 15 à 45min

Public : tout public, à partir de 5 ans

Dans le cadre de l’automne de la science, Mathilde Gaudel vous propose un atelier pour les 5 ans et +.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 155 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR