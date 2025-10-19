Mission Manga 4 Saint-Martin-d’Oney

Mission Manga 4 Saint-Martin-d'Oney dimanche 19 octobre 2025.

Saint-Martin-d’Oney Landes

Tarif : – –

Dimanche 19 octobre de 10h à 18h
Hall des sports, centre culturel et maison des clubs
Entrée gratuite
Exposants, dessinateur, tatoueur, défilés de cosplay, calligraphie, combats de sumos, initiation sabre laser, initiation Aïkido…..Une journée consacrée à la culture nippone !   .

Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 00 24  mairie@saintmartindoney.fr

