Mission Manga 4 Saint-Martin-d’Oney

Mission Manga 4 Saint-Martin-d’Oney dimanche 19 octobre 2025.

Mission Manga 4

Saint-Martin-d’Oney Landes

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dimanche 19 octobre de 10h à 18h

Hall des sports, centre culturel et maison des clubs

Entrée gratuite

Exposants, dessinateur, tatoueur, défilés de cosplay, calligraphie, combats de sumos, initiation sabre laser, initiation Aïkido…..Une journée consacrée à la culture nippone ! .

Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 00 24 mairie@saintmartindoney.fr

