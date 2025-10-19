Mission Manga 4 Saint-Martin-d’Oney
Mission Manga 4 Saint-Martin-d’Oney dimanche 19 octobre 2025.
Mission Manga 4
Saint-Martin-d’Oney Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Dimanche 19 octobre de 10h à 18h
Hall des sports, centre culturel et maison des clubs
Entrée gratuite
Exposants, dessinateur, tatoueur, défilés de cosplay, calligraphie, combats de sumos, initiation sabre laser, initiation Aïkido…..Une journée consacrée à la culture nippone ! .
Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 00 24 mairie@saintmartindoney.fr
English : Mission Manga 4
German : Mission Manga 4
Italiano :
Espanol : Mission Manga 4
L’événement Mission Manga 4 Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Mont-de-Marsan