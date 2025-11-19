MISSION MÈRE NOËL – MELO D’AMELIE Paris

MISSION MÈRE NOËL Début : 2025-12-20 à 15:00. Tarif : – euros.

MISSION MÈRE NOËLAu pôle Nord, le père Noël et ses lutins s‘activent pour rendre tous les enfants du monde heureux, comme chaque année. Mais l’assistante du père Noël s’inquiète parce que le père Noël fatigue. Cela fait plus de 620 ans qu’il fait la tournée des cadeaux. Il est temps de le remplacer. Léa, jeune fille de 18 ans, rêve de devenir père Noël, enfin… mère Noël ! Mais s’il n’existait pas ? Elle a tout de même appris le langage des rennes, et celui des ours polaires. Elle sait même emballer les cadeaux en moins de 2 secondes. Elle va tout de même devoir faire ses preuves parce que la mission de père/mère Noël est bien plus difficile qu’il n’y parait. Un spectacle fait de claquettes, de pirouettes et plein d’autres cadeaux.Un spectacle pour les enfants de 3 à 10 ansÉcrit par Pascale Moine-Frémy, Jérôme Paquatte et Jean-Marc MagnoniMis en scène par Pascale Moine-FrémyAvec Laurine Viguier et Maxime

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75