Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes
mercredi 12 août 2026 · Prairies Saint-Martin · Rennes
Informations pratiques
Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Mercredi 12 août, 14h00 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00
Lieu : Rennes (35)
Horaire : 14h00 à 16h00
Réservation : Oui
Nombre de places : 30
Age minimal : 5 ans
Prix : Gratuit
Contact : reservation.bretagne@lpo.fr
Une animation ludique pour découvrir la biodiversité, éveiller sa curiosité et apprendre à mieux connaître les habitants de ce milieu naturel.
N’hésitez pas à apporter :
– Paire de jumelles si vous avez
– Bonnes chaussures de marche
– Tenue adaptée à la météo
Accessible PMR
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :
– Date de la sortie
– Intitulé de la sortie
– Nombre de personnes (et âge si enfant)
– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
– Comment vous avez entendu parler de cette sortie
Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.
Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]
En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.
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