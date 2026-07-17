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Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes

mercredi 12 août 2026 · Prairies Saint-Martin · Rennes

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Prairies Saint-Martin
Adresse
Prairies Saint-Martin
Ville
35704 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit sur inscription

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Mercredi 12 août, 14h00 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Lieu : Rennes (35)
Horaire : 14h00 à 16h00
Réservation : Oui
Nombre de places : 30
Age minimal : 5 ans
Prix : Gratuit
Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

Une animation ludique pour découvrir la biodiversité, éveiller sa curiosité et apprendre à mieux connaître les habitants de ce milieu naturel.

N’hésitez pas à apporter :
– Paire de jumelles si vous avez
– Bonnes chaussures de marche
– Tenue adaptée à la météo

Accessible PMR

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :
– Date de la sortie
– Intitulé de la sortie
– Nombre de personnes (et âge si enfant)
– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
– Comment vous avez entendu parler de cette sortie

Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.

Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]
En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.

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