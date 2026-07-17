Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes

Informations pratiques

Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Mercredi 12 août, 14h00 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Lieu : Rennes (35)

Horaire : 14h00 à 16h00

Réservation : Oui

Nombre de places : 30

Age minimal : 5 ans

Prix : Gratuit

Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

Une animation ludique pour découvrir la biodiversité, éveiller sa curiosité et apprendre à mieux connaître les habitants de ce milieu naturel.

N’hésitez pas à apporter :

– Paire de jumelles si vous avez

– Bonnes chaussures de marche

– Tenue adaptée à la météo

Accessible PMR

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :

– Date de la sortie

– Intitulé de la sortie

– Nombre de personnes (et âge si enfant)

– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

– Comment vous avez entendu parler de cette sortie

Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.

Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]

En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.