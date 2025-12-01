Mission Noël : Partez en quête de l’étoile disparue! (jeu de piste) Placedu marché Argentan

Mission Noël : Partez en quête de l’étoile disparue! (jeu de piste)

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 15:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Une étoile ancestrale, trésor des décorations de la ville d’Argentan, s’est volatilisée… Des indices ont été dispersés aux quatre coins de la ville. Ouvrez l’œil, suivez la piste, faites preuve de malice et d’ingéniosité pour résoudre les énigmes et retrouver cette inestimable étoile.

Tout public à partir de 8 ans

5€ par personnes -3€ Réduit pour les 12-18 ans Gratuit pour les moins de 12 ans. .

