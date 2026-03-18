Mission outils au musée! Place Saint-Thyrse Châteauponsac

Mission outils au musée!

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16

Animations organisées par L’asssociation Amis du musée Baubérot pour les 6 à 12 ans. objectifs rechercher dans les salles des outils à l’épreuve du temps à partir d’illustrations d’un calendrier peint au 14ème siècle. Le but est d’associer les objets du calendrier avec ceux du musée.

Un atelier poterie est aussi proposé pour réaliser des objets miniatures. .

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mission outils au musée!

L’événement Mission outils au musée! Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin