Mission Pâques Œufs à la dérive Beauvais
Mission Pâques Œufs à la dérive Beauvais lundi 6 avril 2026.
Mission Pâques Œufs à la dérive
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Mission Pâques Œufs à la dérive
Les cloches ont semé leurs trésors… mais cette fois, ils flottent sur l’eau ! Petits aventuriers et parents, embarquez ensemble pour une mission pas comme les autres…
À bord de vos canoës-kayaks, partez à la poursuite des mystérieux œufs flottants.
L’objectif ? Attraper le maximum d’œufs en 30 minutes à l’aide d’une épuisette, tout en pagayant sur l’eau !
Rires, défis nautiques et esprit d’équipe seront au rendez-vous pour une nouvelle aventure de Pâques !
Uniquement sur réservation clôture des inscriptions mercredi 1er avril
Inscription https://rdv.beauvaisis.fr/R8vrmc7oi0
Mission Pâques Œufs à la dérive
Les cloches ont semé leurs trésors… mais cette fois, ils flottent sur l’eau ! Petits aventuriers et parents, embarquez ensemble pour une mission pas comme les autres…
À bord de vos canoës-kayaks, partez à la poursuite des mystérieux œufs flottants.
L’objectif ? Attraper le maximum d’œufs en 30 minutes à l’aide d’une épuisette, tout en pagayant sur l’eau !
Rires, défis nautiques et esprit d’équipe seront au rendez-vous pour une nouvelle aventure de Pâques !
Uniquement sur réservation clôture des inscriptions mercredi 1er avril
Inscription https://rdv.beauvaisis.fr/R8vrmc7oi0 .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 38 08 plandeaucanada@beauvais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mission Easter: drifting eggs
The bells have sown their treasures? but this time, they’re floating on water! Together, little adventurers and parents embark on a mission like no other?
Aboard your canoes and kayaks, set off in pursuit of the mysterious floating eggs.
The objective? Catch as many eggs as possible in 30 minutes using a landing net, while paddling on the water!
Laughter, nautical challenges and team spirit will be the order of the day for a new Easter adventure!
Reservations required registration closes Wednesday, April 1
Registration: https://rdv.beauvaisis.fr/R8vrmc7oi0
L’événement Mission Pâques Œufs à la dérive Beauvais a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis