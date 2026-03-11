Mission Pâques Œufs à la dérive Beauvais

Mission Pâques Œufs à la dérive

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Mission Pâques Œufs à la dérive

Les cloches ont semé leurs trésors… mais cette fois, ils flottent sur l’eau ! Petits aventuriers et parents, embarquez ensemble pour une mission pas comme les autres…

À bord de vos canoës-kayaks, partez à la poursuite des mystérieux œufs flottants.

L’objectif ? Attraper le maximum d’œufs en 30 minutes à l’aide d’une épuisette, tout en pagayant sur l’eau !

Rires, défis nautiques et esprit d’équipe seront au rendez-vous pour une nouvelle aventure de Pâques !

Uniquement sur réservation clôture des inscriptions mercredi 1er avril

Inscription https://rdv.beauvaisis.fr/R8vrmc7oi0

Mission Pâques Œufs à la dérive

Les cloches ont semé leurs trésors… mais cette fois, ils flottent sur l’eau ! Petits aventuriers et parents, embarquez ensemble pour une mission pas comme les autres…

À bord de vos canoës-kayaks, partez à la poursuite des mystérieux œufs flottants.

L’objectif ? Attraper le maximum d’œufs en 30 minutes à l’aide d’une épuisette, tout en pagayant sur l’eau !

Rires, défis nautiques et esprit d’équipe seront au rendez-vous pour une nouvelle aventure de Pâques !

Uniquement sur réservation clôture des inscriptions mercredi 1er avril

Inscription https://rdv.beauvaisis.fr/R8vrmc7oi0 .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 38 08 plandeaucanada@beauvais.fr

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English :

Mission Easter: drifting eggs

The bells have sown their treasures? but this time, they’re floating on water! Together, little adventurers and parents embark on a mission like no other?

Aboard your canoes and kayaks, set off in pursuit of the mysterious floating eggs.

The objective? Catch as many eggs as possible in 30 minutes using a landing net, while paddling on the water!

Laughter, nautical challenges and team spirit will be the order of the day for a new Easter adventure!

Reservations required registration closes Wednesday, April 1

Registration: https://rdv.beauvaisis.fr/R8vrmc7oi0

L’événement Mission Pâques Œufs à la dérive Beauvais a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis