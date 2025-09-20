Mission patrimoine à Champeaux ! Église Sainte-Marie-Madeleine Champeaux

Mission patrimoine à Champeaux ! Église Sainte-Marie-Madeleine Champeaux samedi 20 septembre 2025.

Mission patrimoine à Champeaux ! 20 et 21 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Ille-et-Vilaine

Horaires des visites guidées : Le samedi à 14h, 16h, 17h ; Le dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h ;

Contact ou moyen de réservation (conseillé) : mairie@champeaux35.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à l’aventure à Champeaux ! Suivez la carte, répondez aux questions, relevez les défis… et terminez votre parcours à la collégiale pour y recevoir votre tampon et un souvenir surprise !

Ce week-end, plongez dans le patrimoine de Champeaux, entre lieux emblématiques et trésors plus discrets. Vous pourrez admirer la célèbre collégiale, mais aussi découvrir le menhir, les épis de faîtage perchés sur les toits ou encore la pierre du crieur, témoins de la vie quotidienne d’autrefois.

Des visites guidées sont également prévues tout le week-end autour de la collégiale et du cloître. Elles seront assurées, le samedi, par Enora Boisson, chargée de valorisation du patrimoine pour la commune, et le dimanche, sous forme de visite contée, par Stéphanie Vincent, guide-conférencière, écrivaine et chercheure en histoire de l’art.

A noter, l’Escape Game virtuel « Le manuscrit d’Espinay » est ouvert toute l’année, uniquement sur réservation : https://www.billetweb.fr/escape-game-a-champeaux-le-manuscrit-despinay. Tarif : 20€ par personne

Église Sainte-Marie-Madeleine Place de la Collegiale, 35500 Champeaux, France Champeaux 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299498299 https://www.champeaux35.fr/decouvrir-champeaux/histoire-et-patrimoine/collegiale-2 [{« link »: « https://www.billetweb.fr/escape-game-a-champeaux-le-manuscrit-despinay »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr_/escape-game-a-champeaux-le-manuscrit-despinay »}] La chapelle fut construite en 1430 par Robert Ier d’Espinay, et élevée au rang de collégiale en 1432. Le chœur fut reconstruit en 1540. L’intérieur a conservé la double rangée de stalles datant de 1540, une maîtresse-vitre réalisée à la même date par Gilles de la Croix-Vallée, et le tombeau monumental des Epinay, réalisé en 1553 par Jean de Lespine.

Partez à l’aventure à Champeaux ! Suivez la carte, répondez aux questions, relevez les défis… et terminez votre parcours à la collégiale pour y recevoir votre tampon et un souvenir surprise !

© ©Vitré Communauté-Atout France @Le Blog Cash Pistache-Vanessa Martin