MISSION PERE NOEL – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque

MISSION PERE NOEL – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque samedi 15 novembre 2025.

MISSION PERE NOEL Début : 2025-11-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Depuis qu’il est tout petit, Léo veut devenir le nouveau père noël.A l’âge adulte, il postule pour remplacer l’actuel père noël vieillissant.Léo va devoir faire ses preuves et décevoir son vrai père, avant de s’épanouir dans sa nouvelle mission.Un spectacle fait de claquettes, de pirouettes et de pleins d’autres cadeaux ! Une pièce écrite par Jérôme Paquatte, Jean-Marc Magnoni et Pascale Moine-FrémyUne Mise en scène de Pascale Moine-FrémyAvec Sylvain Vanstaevel et Stéphane LevacherA partir de 4 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KURSAAL – SALLE JEAN BART PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59