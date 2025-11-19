MISSION PERE NOEL – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

MISSION PERE NOEL Début : 2025-12-13 à 14:00. Tarif : – euros.

Depuis qu’il est tout petit, Léo veut devenir le nouveau père noël. A l’âge adulte, il postule pour remplacer l’actuel père noël vieillissant. Léo va devoir faire ses preuves et décevoir son vrai père, avant de s’épanouir dans sa nouvelle mission. Un spectacle fait de claquettes, de pirouettes et de pleins d’autres cadeaux ! Une pièce écrite par Jérôme Paquatte, Jean-Marc Magnoni et Pascale Moine-Frémy Une Mise en scène de Pascale Moine-Frémy Avec Sylvain Vanstaevel et Stéphane Levacher

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67