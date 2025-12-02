Mission Père Noël rembobine ton cinéma ! LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Mission Père Noël rembobine ton cinéma !

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

2025-12-02 20:30:00

2025-12-02

Pour préparer les fêtes de fin d’année, on te propose un ciné-atelier pour préparer ta lettre au Père Noël, avec le film Mission Pré Noël en avant-première !

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père, et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël !

English :

To get you ready for the festive season, we’re offering a film-workshop to help you prepare your letter to Santa Claus, with a preview of the film Mission Pré Noël!

Timo, a little elf, will fulfill his dream of making presents in Santa?s workshop. It’s a magical place where his grandfather used to work, and Timo is finally going to take over. But a big gift factory has replaced the little workshop, and the Christmas tradition is about to disappear. Timo and his little reindeer set off on a great mission: to save the magic of Christmas!

German :

Um dich auf die Feiertage vorzubereiten, bieten wir dir einen Film-Workshop an, in dem du deinen Brief an den Weihnachtsmann vorbereiten kannst, mit dem Film Mission Pre-Weihnachten als Vorpremiere!

Timo, ein kleiner Elf, wird seinen Traum erfüllen: Geschenke in der Werkstatt des Weihnachtsmannes herzustellen. Es ist ein märchenhafter Ort, an dem schon sein Großvater gearbeitet hat, und Timo wird endlich die Nachfolge antreten. Doch eine große Geschenkfabrik hat die kleine Werkstatt ersetzt und die Weihnachtstradition droht zu verschwinden. Timo und sein kleines Rentier begeben sich auf eine große Mission: Sie müssen den Weihnachtszauber retten!

Italiano :

Per prepararvi alle feste, vi proponiamo un laboratorio cinematografico per aiutarvi a preparare la vostra lettera a Babbo Natale, con un’anteprima del film Mission Pré Noël!

Timo, un piccolo elfo, sta per realizzare il suo sogno di fare regali nel laboratorio di Babbo Natale. È un luogo magico dove lavorava suo nonno e Timo sta finalmente per prendere il suo posto. Ma una grande fabbrica di regali ha sostituito il piccolo laboratorio e la tradizione natalizia sta per scomparire. Così Timo e la sua piccola renna partono per una grande missione: salvare la magia del Natale!

Espanol :

Para prepararte para las fiestas, te proponemos un taller de cine que te ayudará a preparar tu carta a Papá Noel, con un preestreno de la película Mission Pré Noël

Timo, un pequeño elfo, va a cumplir su sueño de hacer regalos en el taller de Papá Noel. Es un lugar mágico donde trabajaba su abuelo, y Timo por fin va a tomar el relevo. Pero una gran fábrica de regalos ha sustituido al pequeño taller, y la tradición navideña está a punto de desaparecer. Así que Timo y su pequeño reno emprenden una gran misión: ¡salvar la magia de la Navidad!

