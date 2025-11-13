Mission Pharma Groupe IMT – IMT Dreux Dreux

Mission Pharma Groupe IMT – IMT Dreux Dreux jeudi 13 novembre 2025.

Mission Pharma Jeudi 13 novembre, 08h30 Groupe IMT – IMT Dreux Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:30:00+01:00 – 2025-11-13T17:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00+01:00 – 2025-11-13T17:30:00+01:00

L’action vise à découvrir différents métiers du secteur de l’industrie pharmaceutique par le biais d’une entreprise fictive représenté par des organismes de formations IMT de Dreux et la collaboration technique de l’IUT de Chartres.

Reproduction d’une entreprise fictive dans le secteur de l’industrie pharmaceutique : organisation d’un circuit, avec 10 étapes (Directeur ; Ingénieur recherche et développement ; Habillage ; Opérateur de pesée ; Technicien de fabrication ; Contrôleur qualité ; Opérateur de pesée ; Technicien de fabrication ; Contrôleur Qualité ; Opérateur de robots ; Technicien de maintenance ; Programmateur de robots ; Responsable RH) au cours desquelles les élèves et leurs professeurs pourront découvrir un métier et échanger avec un professionnel (entreprises du bassin idéalement), un enseignant/formateur et/ou un étudiant/stagiaire en formation.

Chaque étape dure 10 minutes

Le circuit sera alimenté, au-delà des échanges, d’activités permettant aux élèves de mieux visualiser les conditions d’exercice des métiers et de manipuler des outils/objets (fabrication d’un produit pharmaceutique sans substance active)

Groupe IMT – IMT Dreux 9 r Loiseleur Deslongchamps, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’action vise à découvrir différents métiers du secteur de l’industrie pharmaceutique par le biais d’une entreprise fictive