MISSION POLE NORD – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

MISSION POLE NORD Début : 2025-12-22 à 10:30. Tarif : – euros.

Plongez dans l’aventure givrée de Marly au pôle Nord, un spectacle musical glacé qui fera fondre petits et grands !Marly déborde d’énergie et adore faire rire ses amis. Mais quand sa maîtresse l’inscrit sur la liste des enfants pas sages pour le père noël, c’est moins drôle… Marly doit absolument récupérer cette liste, et pour ça : direction le pôle Nord !Préparez-vous pour un voyage magique et plein de surprises ! Rencontrez Bingo le pingouin, Fifi le renne, et bien d’autres personnages extraordinaires. Participez à cette expédition féerique et vivez une expérience merveilleuse et inoubliable.Pour tout public à partir de 3 ans

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77