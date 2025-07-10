Mission Potager

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-03

Une exposition pour découvrir et reconnaître

les fruits et légumes de saison. Accompagnée

du jeu Mission potager, de fiches d’activités

pédagogiques, elle permet aux enfants

d’apprendre tout en s’amusant.

Une exposition très riche avec de nombreuses

fiches et activités les expressions françaises

inspirées des fruits et légumes, une activité

“Solutions” pour respecter les saisons au quotidien,

une activité “Cherche et trouve” à partir d’une

mosaïque de photos, une activité “Eveil artistique”

à partir d’une sélection d’oeuvres d’art… .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mission Potager Tergnier a été mis à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard