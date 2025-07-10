Mission Potager Tergnier
Mission Potager Tergnier mardi 3 mars 2026.
Mission Potager
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-03
Une exposition pour découvrir et reconnaître
les fruits et légumes de saison. Accompagnée
du jeu Mission potager, de fiches d’activités
pédagogiques, elle permet aux enfants
d’apprendre tout en s’amusant.
Une exposition très riche avec de nombreuses
fiches et activités les expressions françaises
inspirées des fruits et légumes, une activité
“Solutions” pour respecter les saisons au quotidien,
une activité “Cherche et trouve” à partir d’une
mosaïque de photos, une activité “Eveil artistique”
à partir d’une sélection d’oeuvres d’art… .
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
